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"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций - РИА Новости, 11.08.2024
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04:26 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/hezbolly-1965460604.html
"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций
"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций - РИА Новости, 11.08.2024
"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций
Бойцы ливанского движения "Хезболла" провели 10 боевых операций против армии Израиля за минувшие сутки, в том числе нанесен массированный ракетный удар по... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:26
2024-08-11T04:26
в мире
израиль
ливан
бейрут
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 11 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" провели 10 боевых операций против армии Израиля за минувшие сутки, в том числе нанесен массированный ракетный удар по позициям в поселениях в верхней Галилее, заявило шиитское движение. В рамках реализованных боевых операций, согласно заявлениям, были уничтожены несколько систем визуального контроля на ливано-израильской границе, нанесены ракетные удары по четырем опорным пунктам армии Израиля. В районе Тель-Шаара направленной ракетой нанесен удар по месту скопления живой силы израильских военных. Также в пятницу вечером "Хезболла" атаковало беспилотниками базу тылового военного обеспечения северного округа, расположенную к юго-западу от города Сафад (Цфад). Армия Израиля, в свою очередь, согласно заявлению, нанесла удары по 16 населенным пунктам. А самолеты ВВС Израиля в очередной преодолели звуковой барьер, сымитировав звуки взрывов в небе над Бейрутом. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние недели израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций

"Хезболлах" провела 10 боевых операций против армии Израиля за сутки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 авг - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболла" провели 10 боевых операций против армии Израиля за минувшие сутки, в том числе нанесен массированный ракетный удар по позициям в поселениях в верхней Галилее, заявило шиитское движение.
В рамках реализованных боевых операций, согласно заявлениям, были уничтожены несколько систем визуального контроля на ливано-израильской границе, нанесены ракетные удары по четырем опорным пунктам армии Израиля. В районе Тель-Шаара направленной ракетой нанесен удар по месту скопления живой силы израильских военных.
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Также в пятницу вечером "Хезболла" атаковало беспилотниками базу тылового военного обеспечения северного округа, расположенную к юго-западу от города Сафад (Цфад).
Армия Израиля, в свою очередь, согласно заявлению, нанесла удары по 16 населенным пунктам. А самолеты ВВС Израиля в очередной преодолели звуковой барьер, сымитировав звуки взрывов в небе над Бейрутом.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние недели израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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В миреИзраильЛиванБейрутИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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