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Житель курского села задержал и сдал военным украинского солдата - РИА Новости, 11.08.2024
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04:13 11.08.2024 (обновлено: 04:54 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/gubernator-1965459300.html
Житель курского села задержал и сдал военным украинского солдата
Житель курского села задержал и сдал военным украинского солдата - РИА Новости, 11.08.2024
Житель курского села задержал и сдал военным украинского солдата
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что житель курского села задержал и сдал российским военным украинского... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:13
2024-08-11T04:54
курская область
украина
суджа
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что житель курского села задержал и сдал российским военным украинского военного, который убежал из своего подразделения, когда оно вошло на территорию региона. &quot;И на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя. Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района&quot;, — написал Смирнов в своем Telegram-канале, опубликовав и видео, на котором подробности произошедшего рассказывает сам Ведрашко.По словам члена добровольной народной дружины, в деревню зашел незнакомый ему мужчина и попросил у него воды. Ведрашко поинтересовался, кто он и откуда. "Я расспросил (его)... (Он) сказал, что с Украины. Когда наши, российские, войска начали стрелять, один (украинский — ред.) БТР через канаву проскочил, а второй не успел и в канаву он попал. Их командир говорит — вылезайте, ребята, будем убегать", — пересказал Ведрашко суть беседы с незнакомцем. По его словам, украинский военный, увидев большие кусты, бросил автомат и бронежилет, а утром вышел в деревню. Он также рассказал Ведрашко, что "когда в Суджу зашли ... 50 человек убежали" из числа украинских военных, включая тех, что были в его группе. "Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, все позабирали..." — вспоминает рассказал украинского военного член добровольной народной дружины. Ведрашко в итоге привез этого мужчину во Льгов и отдал желающего сдаться "диверсанта" российским военными.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964518020.html
https://ria.ru/20240807/slutskij-1964684987.html
https://ria.ru/20240811/situatsija-1965458116.html
курская область
украина
суджа
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курская область, украина, суджа, алексей смирнов (политик)
Курская область, Украина, Суджа, Алексей Смирнов (политик)
Житель курского села задержал и сдал военным украинского солдата

Врио главы Курской области Смирнов рассказал о задержании украинского солдата

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что житель курского села задержал и сдал российским военным украинского военного, который убежал из своего подразделения, когда оно вошло на территорию региона.
«

"И на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя. Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района", написал Смирнов в своем Telegram-канале, опубликовав и видео, на котором подробности произошедшего рассказывает сам Ведрашко.

По словам члена добровольной народной дружины, в деревню зашел незнакомый ему мужчина и попросил у него воды. Ведрашко поинтересовался, кто он и откуда. "Я расспросил (его)... (Он) сказал, что с Украины. Когда наши, российские, войска начали стрелять, один (украинский — ред.) БТР через канаву проскочил, а второй не успел и в канаву он попал. Их командир говорит — вылезайте, ребята, будем убегать", — пересказал Ведрашко суть беседы с незнакомцем.
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По его словам, украинский военный, увидев большие кусты, бросил автомат и бронежилет, а утром вышел в деревню. Он также рассказал Ведрашко, что "когда в Суджу зашли ... 50 человек убежали" из числа украинских военных, включая тех, что были в его группе.
"Говорит, я не хочу с русскими воевать. Меня, говорит, заставили, документы забрали, все позабирали..." — вспоминает рассказал украинского военного член добровольной народной дружины.
Ведрашко в итоге привез этого мужчину во Льгов и отдал желающего сдаться "диверсанта" российским военными.
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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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