https://ria.ru/20240811/gubernator-1965458599.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:40

2024-08-11T03:40

2024-08-11T03:40

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетную опасность объявляли ранее в регионе в 03.19 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия