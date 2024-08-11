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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:40
2024-08-11T03:40
2024-08-11T03:40
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетную опасность объявляли ранее в регионе в 03.19 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор: ракетная опасность отменена в Белгородской области