https://ria.ru/20240811/gruziya-1965510094.html

Премьер Грузии рассказал о последствиях победы оппозиции на выборах

Премьер Грузии рассказал о последствиях победы оппозиции на выборах - РИА Новости, 11.08.2024

Премьер Грузии рассказал о последствиях победы оппозиции на выборах

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" втянет Грузию в военный конфликт при победе на выборах, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:24

2024-08-11T14:24

2024-08-11T15:09

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михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

украина

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ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" втянет Грузию в военный конфликт при победе на выборах, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе."Всем известно, что коллективное "Нацдвижение" желает вернуться к власти, но этого не произойдет. Если допустить теоретически, то максимум через неделю они совершат такие действия, которые еще раз приведут Грузию к войне. Мы не должны допустить этого", — подчеркнул он.В июне Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то Грузия бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".

https://ria.ru/20240810/gruziya-1965410344.html

https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html

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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, украина