Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения
Министр обороны Грузии Чиковани удивился решению США о переносе военных учений
Ираклий Чиковани. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения.
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"У нас была встреча в Минобороны, где мы встретились с американской делегацией, поговорили о существующем сотрудничестве, накопленном за годы опыте и положительных результатах этого сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что это сотрудничество полезно не только грузинской стороне, но и американской <…> Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения "Достойный партнер — 2024" были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году", — сказал он журналистам.
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На этой неделе в Тбилиси прибыли с рабочим визитом сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Они встретились с грузинским руководством.
Учения "Достойный партнер" планировалось провести с 25 июля по 6 августа. Но в начале июля Пентагон заявил, что откладывает их на неопределенный срок в рамках всеобъемлющего пересмотра американо-грузинских отношений.
О комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям объявил в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Тогда западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе. А в конце июля Блинкен сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии на 95 миллионов долларов.