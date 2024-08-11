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Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения - РИА Новости, 11.08.2024
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16:27 11.08.2024 (обновлено: 16:57 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/gruzija-1965525313.html
Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения
Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения - РИА Новости, 11.08.2024
Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:27
2024-08-11T16:57
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ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения. "У нас была встреча в Минобороны, где мы встретились с американской делегацией, поговорили о существующем сотрудничестве, накопленном за годы опыте и положительных результатах этого сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что это сотрудничество полезно не только грузинской стороне, но и американской &lt;…&gt; Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения "Достойный партнер — 2024" были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году", — сказал он журналистам. На этой неделе в Тбилиси прибыли с рабочим визитом сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Они встретились с грузинским руководством. Учения "Достойный партнер" планировалось провести с 25 июля по 6 августа. Но в начале июля Пентагон заявил, что откладывает их на неопределенный срок в рамках всеобъемлющего пересмотра американо-грузинских отношений.О комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям объявил в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Тогда западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе. А в конце июля Блинкен сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии на 95 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий чиковани, джин шахин, энтони блинкен, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Ираклий Чиковани, Джин Шахин, Энтони Блинкен, Евросоюз, Министерство обороны США
Глава Минобороны Грузии удивился решению США перенести совместные учения

Министр обороны Грузии Чиковани удивился решению США о переносе военных учений

© Фото : Parliament of GeorgiaИраклий Чиковани
Ираклий Чиковани - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Ираклий Чиковани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения.
«
"У нас была встреча в Минобороны, где мы встретились с американской делегацией, поговорили о существующем сотрудничестве, накопленном за годы опыте и положительных результатах этого сотрудничества. Хочу подчеркнуть, что это сотрудничество полезно не только грузинской стороне, но и американской <…> Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения "Достойный партнер — 2024" были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году", — сказал он журналистам.
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На этой неделе в Тбилиси прибыли с рабочим визитом сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Они встретились с грузинским руководством.
Учения "Достойный партнер" планировалось провести с 25 июля по 6 августа. Но в начале июля Пентагон заявил, что откладывает их на неопределенный срок в рамках всеобъемлющего пересмотра американо-грузинских отношений.
О комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям объявил в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Тогда западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе. А в конце июля Блинкен сообщил, что Вашингтон приостанавливает программу финансовой помощи Грузии на 95 миллионов долларов.
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