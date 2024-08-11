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Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в Центральную Россию
Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в Центральную Россию - РИА Новости, 11.08.2024
Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в Центральную Россию
Жаркая погода в центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется, но позже температура может подняться выше 25 градусов с... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:03
2024-08-11T03:03
2024-08-11T03:03
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жаркая погода в центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется, но позже температура может подняться выше 25 градусов с вероятностью 60%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вероятность существует (возвращения жаркой погоды – ред.)… Она превышает 60%, но только кратковременное повышение температуры, не до 30, но выше 25 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, на следующей неделе в центре европейской России возможны туманы выхолаживания. Это явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман. "Я могу пошутить: утренний туман на следующей неделе прогнозируется, а жаркая погода пока "в тумане". До конца следующей недели таких высоких температур не видно, но потом, где-то после 20 августа, жара "в тумане", но просматривается", - добавил синоптик.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в Центральную Россию
Вильфанд: жара может вернуться в Центральную Россию с вероятностью 60 процентов
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жаркая погода в центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется, но позже температура может подняться выше 25 градусов с вероятностью 60%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Вероятность существует (возвращения жаркой погоды – ред.)… Она превышает 60%, но только кратковременное повышение температуры, не до 30, но выше 25 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, на следующей неделе в центре европейской России возможны туманы выхолаживания. Это явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман.
"Я могу пошутить: утренний туман на следующей неделе прогнозируется, а жаркая погода пока "в тумане". До конца следующей недели таких высоких температур не видно, но потом, где-то после 20 августа, жара "в тумане", но просматривается", - добавил синоптик.