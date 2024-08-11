https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965533105.html

Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области

Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:59

2024-08-11T16:59

2024-08-11T17:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

московская область (подмосковье)

татьяна москалькова

ирина фаевская

андрей воробьев

вооруженные силы украины

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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области, передает корреспондент РИА Новости. "Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь ещё украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают. Будем делать все возможное, чтобы вы быстрее вернулись домой", - сказала Москалькова в ходе встречи. Федеральный омбудсмен вручила подарки детям, пообщалась с эвакуированными, выслушала их нужны, пообещала помочь всем возможным. В ПВР для детей организованы экскурсионные программы и кружки, сейчас решается вопрос об организации для них обучения после каникул. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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курская область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей. 2024-08-11T16:59 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, ирина фаевская, андрей воробьев, вооруженные силы украины, общество