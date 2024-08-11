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Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 11.08.2024 (обновлено: 17:22 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965533105.html
Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области
Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:59
2024-08-11T17:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
московская область (подмосковье)
татьяна москалькова
ирина фаевская
андрей воробьев
вооруженные силы украины
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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области, передает корреспондент РИА Новости. "Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь ещё украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают. Будем делать все возможное, чтобы вы быстрее вернулись домой", - сказала Москалькова в ходе встречи. Федеральный омбудсмен вручила подарки детям, пообщалась с эвакуированными, выслушала их нужны, пообещала помочь всем возможным. В ПВР для детей организованы экскурсионные программы и кружки, сейчас решается вопрос об организации для них обучения после каникул. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
курская область
россия
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Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения
Омбудсмен Москалькова посетила подмосковный пункт временного размещения, в котором проживают выехавшие из Курской области жители. Ранее губернатор Московской области сообщал, что в Подмосковье прибыли 424 человека, из них 330 детей.
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курская область, россия, московская область (подмосковье), татьяна москалькова, ирина фаевская, андрей воробьев, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Москалькова, Ирина Фаевская, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Общество
Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области

Москалькова посетила эвакуированных из Курской области в подмосковном ПВР

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КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь ещё украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают. Будем делать все возможное, чтобы вы быстрее вернулись домой", - сказала Москалькова в ходе встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Федеральный омбудсмен вручила подарки детям, пообщалась с эвакуированными, выслушала их нужны, пообещала помочь всем возможным. В ПВР для детей организованы экскурсионные программы и кружки, сейчас решается вопрос об организации для них обучения после каникул.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна МоскальковаИрина ФаевскаяАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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