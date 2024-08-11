Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области
Москалькова посетила эвакуированных из Курской области в подмосковном ПВР
КЛИН, 11 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с сотрудниками своего аппарата и омбудсменом Московской области Ириной Фаевской посетила подмосковный пункт временного размещения (ПВР), где находятся люди, эвакуированные из Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уже не первый раз здесь в пункте временного размещения, когда здесь ещё украинские эвакуированные приезжали из Донецка, Луганска, тоже детки и взрослые. Очень хотелось бы, чтобы у вас здесь осталось чувство, что вас здесь любят, ждут, помогают. Будем делать все возможное, чтобы вы быстрее вернулись домой", - сказала Москалькова в ходе встречи.
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Федеральный омбудсмен вручила подарки детям, пообщалась с эвакуированными, выслушала их нужны, пообещала помочь всем возможным. В ПВР для детей организованы экскурсионные программы и кружки, сейчас решается вопрос об организации для них обучения после каникул.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим контртеррористической операции.
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