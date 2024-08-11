https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html
В Курской области призвали обращаться в органы власти для эвакуации
В Курской области призвали обращаться в органы власти для эвакуации - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области призвали обращаться в органы власти для эвакуации
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в Telegram-канале призвал обращаться в органы власти граждан, желающих эвакуироваться и назвал... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:15
2024-08-11T12:15
2024-08-11T12:15
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в Telegram-канале призвал обращаться в органы власти граждан, желающих эвакуироваться и назвал обстановку в районе стабильной, но напряженной. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области - спокойная. "Прошу всех жителей соблюдать спокойствие, не паниковать. Тех жителей, которые покинули территорию Беловского района, прошу оставаться в тех местах, куда они прибыли... Кто хочет покинуть территорию (района - ред.), обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию Беловского района, звоните по телефону 112", - сообщил он в видео, опубликованном. Волобуев добавил, что администрацией Курской области будут предоставлены автобусы, и жители будут вывезены в пункты временного размещения.
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беловский район, курская область, николай волобуев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Николай Волобуев, Безопасность
В Курской области призвали обращаться в органы власти для эвакуации
Глава Беловского района призвали обращаться в органы власти для эвакуации
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в Telegram-канале
призвал обращаться в органы власти граждан, желающих эвакуироваться и назвал обстановку в районе стабильной, но напряженной.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области - спокойная.
"Прошу всех жителей соблюдать спокойствие, не паниковать. Тех жителей, которые покинули территорию Беловского района, прошу оставаться в тех местах, куда они прибыли... Кто хочет покинуть территорию (района - ред.), обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию Беловского района, звоните по телефону 112", - сообщил он в видео, опубликованном.
Волобуев добавил, что администрацией Курской области будут предоставлены автобусы, и жители будут вывезены в пункты временного размещения.