https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965452713.html

Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе

Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе - РИА Новости, 11.08.2024

Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T01:17

2024-08-11T01:17

2024-08-11T01:19

происшествия

алексей смирнов (политик)

беловский район

николай волобуев

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курская область

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы."Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - написал Смирнов.Смирнов напомнил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

беловский район

курск

курская область

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происшествия, алексей смирнов (политик) , беловский район, николай волобуев, курск, курская область