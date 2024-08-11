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Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе - РИА Новости, 11.08.2024
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01:17 11.08.2024 (обновлено: 01:19 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965452713.html
Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе
Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе - РИА Новости, 11.08.2024
Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:17
2024-08-11T01:19
происшествия
алексей смирнов (политик)
беловский район
николай волобуев
курск
курская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы."Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - написал Смирнов.Смирнов напомнил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.
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беловский район
курск
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происшествия, алексей смирнов (политик) , беловский район, николай волобуев, курск, курская область
Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Беловский район, Николай Волобуев, Курск, Курская область
Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию в Беловском районе

Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения об эвакуации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в Telegram-канале, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.
Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы.
«
"Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации", - написал Смирнов.
Смирнов напомнил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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ПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Беловский районНиколай ВолобуевКурскКурская область
 
 
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