https://ria.ru/20240811/energoset-1965569140.html

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети - РИА Новости, 11.08.2024

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T23:08

2024-08-11T23:08

2024-08-11T23:10

происшествия

евпатория

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие Крымэнерго."Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.Восстановления электроснабжения, по данным энергетиков, займет три часа.

https://ria.ru/20240810/okrug-1965402304.html

евпатория

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происшествия, евпатория, крымэнерго