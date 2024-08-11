https://ria.ru/20240811/energoset-1965569140.html
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети - РИА Новости, 11.08.2024
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети
Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:08
2024-08-11T23:08
2024-08-11T23:10
происшествия
евпатория
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие Крымэнерго."Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.Восстановления электроснабжения, по данным энергетиков, займет три часа.
https://ria.ru/20240810/okrug-1965402304.html
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происшествия, евпатория, крымэнерго
Происшествия, Евпатория, Крымэнерго
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети
"Крымэнерго": в Евпатории произошло аварийное отключение в электросети