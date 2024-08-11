Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 11.08.2024 (обновлено: 23:10 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/energoset-1965569140.html
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети - РИА Новости, 11.08.2024
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети
Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T23:08
2024-08-11T23:10
происшествия
евпатория
крымэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150850/67/1508506789_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_233640596f33ae4b019fdd01d81f04e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие Крымэнерго."Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.Восстановления электроснабжения, по данным энергетиков, займет три часа.
https://ria.ru/20240810/okrug-1965402304.html
евпатория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150850/67/1508506789_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_33a5bd4a73904fa094131d2f3ab20d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евпатория, крымэнерго
Происшествия, Евпатория, Крымэнерго
В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

"Крымэнерго": в Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в медиабанк
Евпатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Аварийное отключение электросети произошло в курортном городе Евпатория на западе Крыма, на устранение аварии понадобится три часа, сообщает предприятие Крымэнерго.
"Аварийное отключение в электросети. Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.
Восстановления электроснабжения, по данным энергетиков, займет три часа.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Два района Херсонской области остались без света
10 августа, 16:59
 
ПроисшествияЕвпаторияКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала