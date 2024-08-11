https://ria.ru/20240811/elektrosnabzhenie--1965527827.html

В Бурятии восстановили электроснабжение

В Бурятии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.08.2024

В Бурятии восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановили всем потребителям в Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:46

2024-08-11T16:46

2024-08-11T16:46

происшествия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 11 авг – РИА Новости. Электроснабжение восстановили всем потребителям в Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона. "Электроснабжение всем потребителям восстановлено", - говорится в сообщении. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале, что около 127 тысяч человек в 156 населенных пунктах республики остались без энергоснабжения из-за из-за срабатывания противоаварийной автоматики.

https://ria.ru/20240811/alekseenko-1965527029.html

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2024

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происшествия, алексей цыденов