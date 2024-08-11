https://ria.ru/20240811/eks-analitik-1965464743.html
Бывший аналитик ЦРУ объяснил шутку Рейгана о "начале бомбардировки России"
Бывший аналитик ЦРУ объяснил шутку Рейгана о "начале бомбардировки России" - РИА Новости, 11.08.2024
Бывший аналитик ЦРУ объяснил шутку Рейгана о "начале бомбардировки России"
Фразой о "начале бомбардировки России" в 1984 году президент США Рональд Рейган пытался развлечь советников и посмеяться над журналистами, рассказал РИА Новости РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:07
2024-08-11T06:07
2024-08-11T11:02
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ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Фразой о "начале бомбардировки России" в 1984 году президент США Рональд Рейган пытался развлечь советников и посмеяться над журналистами, рассказал РИА Новости Пол Крейг Робертс, работавший тогда помощником министра финансов. "Ожидая радиотрансляции, Рейган развлекал своих помощников и журналистов, подшучивая над тем, каким его рисовали либералы — человеком с жесткой линией в отношении Советов. Вместо того чтобы принять шутку на свой счет, либеральные СМИ сказали: "Видите, мы предупреждали, Рейган опасен", — пояснил Робертс.По его словам, исторически эпизод сорокалетней давности был незначителен. Бывшие аналитики ЦРУ считают, что Рейган шутил, поскольку даже не знал о работающем микрофоне. "Это никогда не планировалось как что-то кроме шутки, но политики должны быть осторожны, поскольку все, что они говорят, будет неверно интерпретировано, независимо от изначальных намерений", — заявил РИА Новости один из бывших работников разведывательного ведомства Филип Жиральди. По его словам, эта история — важный урок для политических лидеров, которым следует взвешивать слова. Другой экс-аналитик ЦРУ Рэймон Макговерн, который лично информировал Рейгана о ситуации с СССР, рассказал, что тот не рассчитывал, что его слова будут обнародованы, поскольку, скорее всего, не знал о работающем микрофоне. Сорок лет назад, 11 августа 1984 года, Рейган, проверяя микрофон перед еженедельным обращением к нации, произнес: "Мои дорогие американцы, я с удовольствием сообщаю, что подписал указ, который навсегда объявит Россию вне закона. Мы начнем бомбить через пять минут". Шутка, которую президент считал безобидной, обернулась мировым позором, когда эта новость просочилась в СМИ. Мировые издания гадали, было ли это подавленное желание Рейгана или попытка избавиться от мучавших его демонов. Президента называли "безответственным стариком" и "ядерным ковбоем". СССР выходку Рейкана осудил, заявив о низком уровне юмора и мышления американского президента и "навязчивой идее" Вашингтона. Затем, как утверждают некоторые источники, 15 августа последовал "симметричный ответ" из дальневосточного командования — оператор сообщил: "Мы сейчас приступаем к военным действиям против сил США". Послание расшифровали японская и американская разведки, что привело к краткосрочному повышению уровня их боеготовности в этом регионе.
https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html
https://ria.ru/20240811/hlobustov-1965458845.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), рональд рейган, пол крейг робертс
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс
Бывший аналитик ЦРУ объяснил шутку Рейгана о "начале бомбардировки России"
Робертс: Рейган развлекался словами о бомбежке СССР, а журналисты не поняли
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Фразой о "начале бомбардировки России" в 1984 году президент США Рональд Рейган пытался развлечь советников и посмеяться над журналистами, рассказал РИА Новости Пол Крейг Робертс, работавший тогда помощником министра финансов.
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"Ожидая радиотрансляции, Рейган развлекал своих помощников и журналистов, подшучивая над тем, каким его рисовали либералы — человеком с жесткой линией в отношении Советов. Вместо того чтобы принять шутку на свой счет, либеральные СМИ сказали: "Видите, мы предупреждали, Рейган опасен", — пояснил Робертс.
По его словам, исторически эпизод сорокалетней давности был незначителен.
Бывшие аналитики ЦРУ считают, что Рейган шутил, поскольку даже не знал о работающем микрофоне.
"Это никогда не планировалось как что-то кроме шутки, но политики должны быть осторожны, поскольку все, что они говорят, будет неверно интерпретировано, независимо от изначальных намерений", — заявил РИА Новости один из бывших работников разведывательного ведомства Филип Жиральди.
По его словам, эта история — важный урок для политических лидеров, которым следует взвешивать слова.
Другой экс-аналитик ЦРУ Рэймон Макговерн, который лично информировал Рейгана о ситуации с СССР, рассказал, что тот не рассчитывал, что его слова будут обнародованы, поскольку, скорее всего, не знал о работающем микрофоне.
Сорок лет назад, 11 августа 1984 года, Рейган, проверяя микрофон перед еженедельным обращением к нации, произнес: "Мои дорогие американцы, я с удовольствием сообщаю, что подписал указ, который навсегда объявит Россию
вне закона. Мы начнем бомбить через пять минут". Шутка, которую президент считал безобидной, обернулась мировым позором, когда эта новость просочилась в СМИ. Мировые издания гадали, было ли это подавленное желание Рейгана или попытка избавиться от мучавших его демонов. Президента называли "безответственным стариком" и "ядерным ковбоем".
СССР выходку Рейкана осудил, заявив о низком уровне юмора и мышления американского президента и "навязчивой идее" Вашингтона
. Затем, как утверждают некоторые источники, 15 августа последовал "симметричный ответ" из дальневосточного командования — оператор сообщил: "Мы сейчас приступаем к военным действиям против сил США". Послание расшифровали японская и американская разведки, что привело к краткосрочному повышению уровня их боеготовности в этом регионе.