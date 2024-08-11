https://ria.ru/20240811/efimov-1965488578.html

Ефимов: в Тропарево-Никулине построят школу и детский сад по программе КРТ

Ефимов: в Тропарево-Никулине построят школу и детский сад по программе КРТ - РИА Новости, 11.08.2024

Ефимов: в Тропарево-Никулине построят школу и детский сад по программе КРТ

В столичном районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию неэффективно используемого участка площадью... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:06

2024-08-11T13:06

2024-08-11T13:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. В столичном районе Тропарево-Никулино по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию неэффективно используемого участка площадью 7,84 гектара, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Участок площадью 7,84 гектара находится на пересечении улиц Тропаревской и Никулинской. По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тысяч квадратных метров. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра подчеркнул, что в результате реализации проекта появится порядка 280 новых рабочих мест.Участок, подлежащий редевелопменту, находится недалеко от станций метрополитена "Озерная" и "Юго-Западная". В настоящее время территория занята офисами, автомойками и другими устаревшими объектами."В состав будущего образовательного комплекса войдет школа для 1,5 тысячи учащихся и детский сад, который сможет посещать тысяча воспитанников. Саму территорию благоустроят и построят здесь дороги", – приводятся слова главы столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240809/efimov-1965191700.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)