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"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве - РИА Новости, 11.08.2024
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16:11 11.08.2024 (обновлено: 16:15 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/dtp-1965522488.html
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве - РИА Новости, 11.08.2024
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:11
2024-08-11T16:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребёнка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.
москва
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ДТП с подростками на автомобиле каршеринга в Москве
Следствие показало кадры ДТП в Москве с подростками на автомобиле каршеринга.
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происшествия, москва, россия, видео
Происшествия, Москва, Россия
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
2024-08-11T16:11
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"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве

"Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, где погиб водитель-подросток

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыНа месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребёнка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.
 
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