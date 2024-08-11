https://ria.ru/20240811/dtp-1965522488.html

"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве

"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве - РИА Новости, 11.08.2024

"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве

Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:11

2024-08-11T16:11

2024-08-11T16:15

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребёнка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП с подростками на автомобиле каршеринга в Москве Следствие показало кадры ДТП в Москве с подростками на автомобиле каршеринга. 2024-08-11T16:11 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, видео