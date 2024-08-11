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"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве - РИА Новости, 11.08.2024
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:11
2024-08-11T16:11
2024-08-11T16:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребёнка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ДТП с подростками на автомобиле каршеринга в Москве
Следствие показало кадры ДТП в Москве с подростками на автомобиле каршеринга.
2024-08-11T16:11
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PT0M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, видео
Происшествия, Москва, Россия
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
2024-08-11T16:11
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PT0M07S
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Москве
"Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, где погиб водитель-подросток
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" проверяет обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб подросток, компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребёнка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Прокуратура юго-западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Позже Госавтоинспекция Москвы сообщила, что смертельное ДТП на юго-западе Москвы произошло при попытке несовершеннолетнего водителя скрыться от ДПС. В ведомстве отметили, что личность несовершеннолетнего водителя установлена.