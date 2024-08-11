https://ria.ru/20240811/dtp-1965509778.html
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП
Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:22
2024-08-11T14:22
2024-08-11T14:22
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России. "По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск - ред.) на автодороге "Подъезд к городу Самара от М-5 Урал" на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем "Газель" (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров "Газели". Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, россия, самара
Происшествия, Самарская область, Россия, Самара
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП
Под Самарой водитель "Газели" потерял сознание и влетел в УАЗ, есть пострадавшие
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России.
"По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск - ред.) на автодороге "Подъезд к городу Самара от М-5 Урал" на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем "Газель" (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров "Газели". Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.