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В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024
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14:22 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/dtp-1965509778.html
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП
Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:22
2024-08-11T14:22
происшествия
самарская область
россия
самара
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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России. "По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск - ред.) на автодороге "Подъезд к городу Самара от М-5 Урал" на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем "Газель" (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров "Газели". Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html
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происшествия, самарская область, россия, самара
Происшествия, Самарская область, Россия, Самара
В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП

Под Самарой водитель "Газели" потерял сознание и влетел в УАЗ, есть пострадавшие

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России.
"По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск - ред.) на автодороге "Подъезд к городу Самара от М-5 Урал" на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем "Газель" (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров "Газели". Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.
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