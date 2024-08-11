https://ria.ru/20240811/dtp-1965509778.html

В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП

В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП - РИА Новости, 11.08.2024

В Самарской области водитель "Газели" потерял сознание и попал в ДТП

Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:22

2024-08-11T14:22

2024-08-11T14:22

происшествия

самарская область

россия

самара

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САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" потерял сознание и влетел в припаркованный на обочине автомобиль УАЗ в Самарской области, в результате четыре человека пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России. "По предварительной информации, сегодня в 12.10 часов (11.10 мск - ред.) на автодороге "Подъезд к городу Самара от М-5 Урал" на 6-м километре произошло столкновение двух транспортных средств ГАЗ и УАЗ. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем "Газель" (осуществляя перевозку людей в количестве 7 человек), двигался в направлении села Красный Яр, потерял сознание и допустил столкновение с припаркованным на обочине транспортным средством УАЗ (перевозил стройматериалы) под управлением водителя 1957 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в больницу доставили обоих водителей и двух пассажиров "Газели". Движение на участке дороги, где произошло ДТП, частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, россия, самара