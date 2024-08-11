https://ria.ru/20240811/dtp-1965495484.html

В Москве завели дело после смертельного ДТП с участием подростка

В Москве завели дело после смертельного ДТП с участием подростка - РИА Новости, 11.08.2024

В Москве завели дело после смертельного ДТП с участием подростка

Уголовное дело заведено после смертельного ДТП на юго-западе столицы, произошедшее при попытке подростка скрыться от ДПС, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:13

2024-08-11T12:13

2024-08-11T12:13

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уголовное дело заведено после смертельного ДТП на юго-западе столицы, произошедшее при попытке подростка скрыться от ДПС, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Москве. Ранее столичная прокуратура сообщала, что, предварительно, несовершеннолетний водитель арендовал машину под чужим именем, не справился с управлением и врезался в дом, один пассажир погиб, еще трое пострадали. Водитель скрылся с места преступления. Позже в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что ДТП произошло из-за того, что несовершеннолетний водитель пытался скрыться на арендованной машине от сотрудников ДПС. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункт "б" части 4 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время допрашиваются свидетели произошедшего. "Водитель транспортного средства установлен, им оказался 15-летний житель Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/vnedorozhnik-1896760944.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)