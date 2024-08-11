Рейтинг@Mail.ru
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 11.08.2024 (обновлено: 19:23 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/deti-1965545502.html
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки - РИА Новости, 11.08.2024
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки
В Булунском районе Якутии пропали трое детей, их вещи обнаружили у реки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:53
2024-08-11T19:23
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ЯКУТСК, 11 авг — РИА Новости. В Булунском районе Якутии пропали трое детей, их вещи обнаружили у реки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.По данным ведомства, речь идет о двух 13-летних девочках и одной 16-летней. Они исчезли на рыболовном участке в 20 километрах от села Кюсюр.&quot;Возле реки Лены обнаружены личные вещи детей. На месте происшествия организованы поисковые работы силами родственников&quot;, — рассказали в пресс-службе.Утром из Якутска в Булунский район отправится водолазная группа региональных спасателей с необходимым оборудованием, добавили в управлении.
https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки

МЧС РФ: трое детей пропали в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 авг — РИА Новости. В Булунском районе Якутии пропали трое детей, их вещи обнаружили у реки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, речь идет о двух 13-летних девочках и одной 16-летней. Они исчезли на рыболовном участке в 20 километрах от села Кюсюр.
«

"Возле реки Лены обнаружены личные вещи детей. На месте происшествия организованы поисковые работы силами родственников", — рассказали в пресс-службе.

Утром из Якутска в Булунский район отправится водолазная группа региональных спасателей с необходимым оборудованием, добавили в управлении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Югре нашли тела двух детей, пропавших вместе с группой хантов
Вчера, 14:31
 
ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала