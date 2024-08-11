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В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки - РИА Новости, 11.08.2024
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки
В Булунском районе Якутии пропали трое детей, их вещи обнаружили у реки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:53
2024-08-11T18:53
2024-08-11T19:23
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ЯКУТСК, 11 авг — РИА Новости. В Булунском районе Якутии пропали трое детей, их вещи обнаружили у реки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.По данным ведомства, речь идет о двух 13-летних девочках и одной 16-летней. Они исчезли на рыболовном участке в 20 километрах от села Кюсюр."Возле реки Лены обнаружены личные вещи детей. На месте происшествия организованы поисковые работы силами родственников", — рассказали в пресс-службе.Утром из Якутска в Булунский район отправится водолазная группа региональных спасателей с необходимым оборудованием, добавили в управлении.
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии пропали три ребенка, их вещи обнаружили у реки
МЧС РФ: трое детей пропали в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки