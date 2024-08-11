https://ria.ru/20240811/detektory-1965485665.html

Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА

Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024

Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА

Власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области,... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T10:49

2024-08-11T10:49

2024-08-11T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сейчас начинаем закупать детекторы БПЛА. Закупим порядка 800 штук, которые отдадим в приграничье. Детекторы позволяют определить нахождение беспилотного летательного аппарата, а, значит, принять меры к защите как своей жизни, так и жизни окружающих. Эту работу будем продолжать", - написал Гладков. По словам губернатора, детекторы для определения местонахождения БПЛА закупят за счет регионального бюджета. "Установили на машинах скорой помощи, которые работают в приграничье, станции РЭБ, которые позволяют защитить наших врачей. Уже было 6 атак беспилотников, и РЭБ — сработал. Сейчас ждем поставку 100 единиц РЭБа на пассажирский транспорт от "Народного фронта". Также их будем устанавливать максимально быстро", - подчеркнул глава региона. В Белгородской области семь приграничных районов и округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. Приграничные населенные пункты, а также гражданские транспортные средства систематически подвергаются атакам со стороны украинских дронов.

https://ria.ru/20230927/student-1898903592.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, белгородская область, вячеслав гладков