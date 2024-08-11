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Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/detektory-1965485665.html
Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА
Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА
Власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:49
2024-08-11T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сейчас начинаем закупать детекторы БПЛА. Закупим порядка 800 штук, которые отдадим в приграничье. Детекторы позволяют определить нахождение беспилотного летательного аппарата, а, значит, принять меры к защите как своей жизни, так и жизни окружающих. Эту работу будем продолжать", - написал Гладков. По словам губернатора, детекторы для определения местонахождения БПЛА закупят за счет регионального бюджета. "Установили на машинах скорой помощи, которые работают в приграничье, станции РЭБ, которые позволяют защитить наших врачей. Уже было 6 атак беспилотников, и РЭБ — сработал. Сейчас ждем поставку 100 единиц РЭБа на пассажирский транспорт от "Народного фронта". Также их будем устанавливать максимально быстро", - подчеркнул глава региона. В Белгородской области семь приграничных районов и округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. Приграничные населенные пункты, а также гражданские транспортные средства систематически подвергаются атакам со стороны украинских дронов.
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безопасность, технологии, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские власти закупят 800 детекторов для определения нахождения БПЛА

Гладков: в Белгородской области закупят 800 детекторов для поиска беспилотников

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА в Белгороде
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сейчас начинаем закупать детекторы БПЛА. Закупим порядка 800 штук, которые отдадим в приграничье. Детекторы позволяют определить нахождение беспилотного летательного аппарата, а, значит, принять меры к защите как своей жизни, так и жизни окружающих. Эту работу будем продолжать", - написал Гладков.
По словам губернатора, детекторы для определения местонахождения БПЛА закупят за счет регионального бюджета.
"Установили на машинах скорой помощи, которые работают в приграничье, станции РЭБ, которые позволяют защитить наших врачей. Уже было 6 атак беспилотников, и РЭБ — сработал. Сейчас ждем поставку 100 единиц РЭБа на пассажирский транспорт от "Народного фронта". Также их будем устанавливать максимально быстро", - подчеркнул глава региона.
В Белгородской области семь приграничных районов и округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. Приграничные населенные пункты, а также гражданские транспортные средства систематически подвергаются атакам со стороны украинских дронов.
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