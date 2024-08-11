https://ria.ru/20240811/desantniki-1965462726.html

Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.08.2024

Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" с помощью ударного квадрокоптера уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:04

2024-08-11T05:04

2024-08-11T05:38

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 11 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" с помощью ударного квадрокоптера уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из подразделений украинской армии на правом берегу Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами дрон пересек русло реки Днепр, подлетел к полуразрушенным зданиям на правом берегу реки, где, по данным разведки, находился командно-наблюдательный пункт ВСУ с укрытой на нем техникой различного предназначения. Определив цели для поражения, российские операторы БПЛА нанесли по ним удары. Данные объективного контроля подтвердили успешное уничтожение КНП противника вместе с личным составом и техникой", — сообщили в оборонном ведомстве.Боевая работа ведется "дроноводами" десантниками как днем, так и ночью — при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Десантники работают двумя квадрокоптерами, так как это позволяет более эффективно поражать цели.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914989828.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины