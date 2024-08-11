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Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.08.2024 (обновлено: 05:38 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/desantniki-1965462726.html
Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.08.2024
Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" с помощью ударного квадрокоптера уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:04
2024-08-11T05:38
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 11 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" с помощью ударного квадрокоптера уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из подразделений украинской армии на правом берегу Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. &quot;После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами дрон пересек русло реки Днепр, подлетел к полуразрушенным зданиям на правом берегу реки, где, по данным разведки, находился командно-наблюдательный пункт ВСУ с укрытой на нем техникой различного предназначения. Определив цели для поражения, российские операторы БПЛА нанесли по ним удары. Данные объективного контроля подтвердили успешное уничтожение КНП противника вместе с личным составом и техникой&quot;, — сообщили в оборонном ведомстве.Боевая работа ведется "дроноводами" десантниками как днем, так и ночью — при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Десантники работают двумя квадрокоптерами, так как это позволяет более эффективно поражать цели.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914989828.html
херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: российские десантники уничтожили КНП ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 авг — РИА Новости. Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" с помощью ударного квадрокоптера уничтожил командно-наблюдательный пункт (КНП) одного из подразделений украинской армии на правом берегу Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«

"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами дрон пересек русло реки Днепр, подлетел к полуразрушенным зданиям на правом берегу реки, где, по данным разведки, находился командно-наблюдательный пункт ВСУ с укрытой на нем техникой различного предназначения. Определив цели для поражения, российские операторы БПЛА нанесли по ним удары. Данные объективного контроля подтвердили успешное уничтожение КНП противника вместе с личным составом и техникой", — сообщили в оборонном ведомстве.

Боевая работа ведется "дроноводами" десантниками как днем, так и ночью — при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Десантники работают двумя квадрокоптерами, так как это позволяет более эффективно поражать цели.
Уничтожение Ланцетами бронетехники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Российские десантники уничтожили дронами бронетехнику ВСУ у Днепра
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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