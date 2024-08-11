https://ria.ru/20240811/britanija-1965512460.html

Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков

Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков - РИА Новости, 11.08.2024

Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков

Британия стремительно превращается в страну "ультра-либерального террора", заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:43

2024-08-11T14:43

2024-08-11T14:50

великобритания

алексей пушков

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Британия стремительно превращается в страну "ультра-либерального террора", заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность. Целенаправленному идиотизму прогрессистов, стремящихся извратить всю систему устоявшихся понятий и представлений человечества, нет пределов. И это тоже еще не предел", - написал парламентарий. Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования, пишет газета Telegraph.

https://ria.ru/20231002/pushkov-1899824040.html

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великобритания, алексей пушков, в мире