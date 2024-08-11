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Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков - РИА Новости, 11.08.2024
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14:43 11.08.2024 (обновлено: 14:50 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/britanija-1965512460.html
Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков
Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков - РИА Новости, 11.08.2024
Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков
Британия стремительно превращается в страну "ультра-либерального террора", заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:43
2024-08-11T14:50
великобритания
алексей пушков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Британия стремительно превращается в страну "ультра-либерального террора", заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность. Целенаправленному идиотизму прогрессистов, стремящихся извратить всю систему устоявшихся понятий и представлений человечества, нет пределов. И это тоже еще не предел", - написал парламентарий. Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования, пишет газета Telegraph.
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великобритания, алексей пушков, в мире
Великобритания, Алексей Пушков, В мире
Британия превращается в страну ультра-либерального террора, заявил Пушков

Пушков: Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Британия стремительно превращается в страну "ультра-либерального террора", заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Британия стремительно превращается в страну ультра-либерального террора и законченного абсурда. Отныне там будут проверять мужчин на беременность. Целенаправленному идиотизму прогрессистов, стремящихся извратить всю систему устоявшихся понятий и представлений человечества, нет пределов. И это тоже еще не предел", - написал парламентарий.
Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования, пишет газета Telegraph.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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