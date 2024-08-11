https://ria.ru/20240811/bezopasnost-1965551866.html

В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность

В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность

Добровольная народная дружина в Курской области помогает обеспечивать необходимые меры безопасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:36

2024-08-11T19:36

2024-08-11T19:36

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

безопасность

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Добровольная народная дружина в Курской области помогает обеспечивать необходимые меры безопасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность