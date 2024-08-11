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В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность
В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность
Добровольная народная дружина в Курской области помогает обеспечивать необходимые меры безопасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:36
2024-08-11T19:36
2024-08-11T19:36
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Добровольная народная дружина в Курской области помогает обеспечивать необходимые меры безопасности, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. Бойцы помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозить жителей приграничья в пункты временного размещения", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Безопасность
В Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность
Смирнов: в Курской области народная дружина помогает обеспечивать безопасность