https://ria.ru/20240811/berlin-1965522344.html
В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом
В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом - РИА Новости, 11.08.2024
В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом
Минимум три нападения с ножом были совершены в Берлине за последние 24 часа, сообщает газета Bild. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:10
2024-08-11T16:10
2024-08-11T16:10
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минимум три нападения с ножом были совершены в Берлине за последние 24 часа, сообщает газета Bild. "В ночь на воскресенье около 23.00 у входа в метро "Янновицбрюке" мужчина получил колотое ранение... Это как минимум третье нападение с ножом в Берлине за последние 24 часа на этих выходных", - пишет издание. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В результате нападения также пострадала женщина, но ее ранения не были нанесены ножом. Нападавшего разыскивают полицейские. Еще два человека получили ножевые ранения в Берлине в субботу: один мужчина был ранен в шею в центре города в районе Нойкельн, а еще двое стали жертвами нападения со стороны приблизительно 20 человек около станции метро "Леопольдплатц", и один из них получил ножевое ранение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом
Bild: минимум три нападения с ножом произошли в Берлине за последние 24 часа
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Минимум три нападения с ножом были совершены в Берлине за последние 24 часа, сообщает газета Bild
.
"В ночь на воскресенье около 23.00 у входа в метро "Янновицбрюке" мужчина получил колотое ранение... Это как минимум третье нападение с ножом в Берлине за последние 24 часа на этих выходных", - пишет издание.
Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В результате нападения также пострадала женщина, но ее ранения не были нанесены ножом. Нападавшего разыскивают полицейские.
Еще два человека получили ножевые ранения в Берлине в субботу: один мужчина был ранен в шею в центре города в районе Нойкельн, а еще двое стали жертвами нападения со стороны приблизительно 20 человек около станции метро "Леопольдплатц", и один из них получил ножевое ранение.