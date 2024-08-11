https://ria.ru/20240811/berlin-1965522344.html

В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом

В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом - РИА Новости, 11.08.2024

В Берлине за сутки произошло три нападения с ножом

Минимум три нападения с ножом были совершены в Берлине за последние 24 часа, сообщает газета Bild. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:10

2024-08-11T16:10

2024-08-11T16:10

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минимум три нападения с ножом были совершены в Берлине за последние 24 часа, сообщает газета Bild. "В ночь на воскресенье около 23.00 у входа в метро "Янновицбрюке" мужчина получил колотое ранение... Это как минимум третье нападение с ножом в Берлине за последние 24 часа на этих выходных", - пишет издание. Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу. В результате нападения также пострадала женщина, но ее ранения не были нанесены ножом. Нападавшего разыскивают полицейские. Еще два человека получили ножевые ранения в Берлине в субботу: один мужчина был ранен в шею в центре города в районе Нойкельн, а еще двое стали жертвами нападения со стороны приблизительно 20 человек около станции метро "Леопольдплатц", и один из них получил ножевое ранение.

https://ria.ru/20240630/napadenie-1956521302.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия