В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение
МО Белоруссии заявило о приведении в готовность механизированного соединения ВС
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьПодразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии приведены в готовность к выполнению задач по предназначению
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале.
В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению", - сообщает ведомство.
Отмечается, что "военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы".