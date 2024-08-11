https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965559392.html

Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве

Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 11.08.2024

Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве

Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:09

2024-08-11T21:09

2024-08-11T21:09

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беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune. "Юнус был оправдан по делу о взяточничестве, возбужденному комиссией по борьбе с коррупцией в связи с нецелевым присвоением средств из фонда благосостояния работников и служащих Grameen Telecom", - сообщает издание в воскресенье. Как отмечается, четыре дня назад Юнус был оправдан по другому делу - о нарушении трудового законодательства. В понедельник, 5 августа, премьер Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.

https://radiosputnik.ru/20240811/bangladesh-1965533472.html

https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965499751.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш