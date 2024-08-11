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Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 11.08.2024
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21:09 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965559392.html
Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве
Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 11.08.2024
Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве
Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:09
2024-08-11T21:09
в мире
бангладеш
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великобритания
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беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune. "Юнус был оправдан по делу о взяточничестве, возбужденному комиссией по борьбе с коррупцией в связи с нецелевым присвоением средств из фонда благосостояния работников и служащих Grameen Telecom", - сообщает издание в воскресенье. Как отмечается, четыре дня назад Юнус был оправдан по другому делу - о нарушении трудового законодательства. В понедельник, 5 августа, премьер Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://radiosputnik.ru/20240811/bangladesh-1965533472.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве

DT: главу временного правительства Бангладеш Юнуса оправдали по делу о взятках

© AP Photo / Mahmud Hossain OpuМухаммад Юнус
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Мухаммад Юнус. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune.
"Юнус был оправдан по делу о взяточничестве, возбужденному комиссией по борьбе с коррупцией в связи с нецелевым присвоением средств из фонда благосостояния работников и служащих Grameen Telecom", - сообщает издание в воскресенье.
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Вчера, 16:56
Как отмечается, четыре дня назад Юнус был оправдан по другому делу - о нарушении трудового законодательства.
В понедельник, 5 августа, премьер Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Протесты в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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Вчера, 13:00
 
В миреБангладешДакка (город)ВеликобританияШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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