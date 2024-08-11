Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о взяточничестве
DT: главу временного правительства Бангладеш Юнуса оправдали по делу о взятках
© AP Photo / Mahmud Hossain OpuМухаммад Юнус
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Мухаммад Юнус. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Недавно назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, сообщает издание Dhaka Tribune.
"Юнус был оправдан по делу о взяточничестве, возбужденному комиссией по борьбе с коррупцией в связи с нецелевым присвоением средств из фонда благосостояния работников и служащих Grameen Telecom", - сообщает издание в воскресенье.
Как отмечается, четыре дня назад Юнус был оправдан по другому делу - о нарушении трудового законодательства.
В понедельник, 5 августа, премьер Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.