Экс-премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина считает, что США причастны к её отставке, поскольку она отказалась передать им бангладешский остров Святого Мартина для строительства военной базы, следует из письма Хасины, поступившего в распоряжение издания Economic Times. Ранее издание Fisrtpost сообщало, что США предложили арендовать остров Святого Мартина для строительства военно-воздушной и военно-морской базы. Согласно изданию, остров расположен в Бенгальском заливе и является самой южной частью Бангладеш. "Я ушла с поста премьер-министра. Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета острова Сен-Мартен и позволила Америке контролировать Бенгальский залив", - следует из письма Хасины. По данным издания, Хасина обвинила США в организации её отставки из-за споров относительно острова Святого Мартина. В понедельник, 5 августа, Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина считает, что США причастны к её отставке, поскольку она отказалась передать им бангладешский остров Святого Мартина для строительства военной базы, следует из письма Хасины, поступившего в распоряжение издания Economic Times.
Ранее издание Fisrtpost сообщало, что США предложили арендовать остров Святого Мартина для строительства военно-воздушной и военно-морской базы. Согласно изданию, остров расположен в Бенгальском заливе и является самой южной частью Бангладеш.
"Я ушла с поста премьер-министра. Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета острова Сен-Мартен и позволила Америке контролировать Бенгальский залив", - следует из письма Хасины.
По данным издания, Хасина обвинила США в организации её отставки из-за споров относительно острова Святого Мартина.
В понедельник, 5 августа, Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
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