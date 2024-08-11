https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965524656.html

Экс-премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке

Экс-премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке - РИА Новости, 11.08.2024

Экс-премьер Бангладеш заявила о причастности США к ее отставке

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина считает, что США причастны к её отставке, поскольку она отказалась передать им бангладешский остров Святого Мартина для... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:24

2024-08-11T16:24

2024-08-11T16:24

в мире

бангладеш

сша

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964126737_0:336:2918:1977_1920x0_80_0_0_e28ebd72806db50d2b73038bd684e59b.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина считает, что США причастны к её отставке, поскольку она отказалась передать им бангладешский остров Святого Мартина для строительства военной базы, следует из письма Хасины, поступившего в распоряжение издания Economic Times. Ранее издание Fisrtpost сообщало, что США предложили арендовать остров Святого Мартина для строительства военно-воздушной и военно-морской базы. Согласно изданию, остров расположен в Бенгальском заливе и является самой южной частью Бангладеш. "Я ушла с поста премьер-министра. Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета острова Сен-Мартен и позволила Америке контролировать Бенгальский залив", - следует из письма Хасины. По данным издания, Хасина обвинила США в организации её отставки из-за споров относительно острова Святого Мартина. В понедельник, 5 августа, Хасина на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке и отправилась в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.

https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964606588.html

бангладеш

сша

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, сша, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш