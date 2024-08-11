https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965499751.html

В Бангладеш ограничили максимальную сумму выдачи наличных

В Бангладеш ограничили максимальную сумму выдачи наличных - РИА Новости, 11.08.2024

В Бангладеш ограничили максимальную сумму выдачи наличных

Центральный банк Бангладеш потребовал от коммерческих банков ограничить максимальную сумму выдачи наличных в течение ближайшей недели, сообщает местное издание... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:00

2024-08-11T13:00

2024-08-11T13:00

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бангладеш

дакка (город)

великобритания

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Центральный банк Бангладеш потребовал от коммерческих банков ограничить максимальную сумму выдачи наличных в течение ближайшей недели, сообщает местное издание Dhaka Tribune. "Банк Бангладеш дал указания коммерческим банкам на этой неделе ограничить выдачу наличных до 200 тысяч так на клиента (около 148 тысяч рублей - ред.)", - пишет издание. Как отмечает Dhaka Tribune, центробанк объяснил такое решение в своем распоряжении "проблемами с безопасностью" и стремлением предотвратить возможную дестабилизацию банковского сектора из-за массового снятия наличных на фоне нестабильной политической обстановки в стране. По данным издания, центробанк также дал указания банкам усилить контроль за транзакциями и пресекать любые подозрительные действия. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства.

https://ria.ru/20240809/arest-1965310137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш