Рейтинг@Mail.ru
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 11.08.2024 (обновлено: 23:41 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/balitskiy-1965563849.html
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2024
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:07
2024-08-11T23:41
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197641_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_6650bcae1f8f01ef8b0a3a732237e3a1.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме", — написал он.Балицкий призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной и официальной информации. "Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", — резюмировал глава региона.Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в результате ЧП никто не пострадал.Позднее на станции заявили, что пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности. Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html
https://ria.ru/20240811/rogov-1965568540.html
энергодар
запорожская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af0265576507c36a60d08181458e1072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), европа, владимир путин, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Европа, Владимир Путин, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

Балицкий: обстрел ВСУ привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме", — написал он.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Эксперты МАГАТЭ получили данные от ЗАЭС об атаке БПЛА на градирню
Вчера, 23:14
Балицкий призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной и официальной информации.
"Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", — резюмировал глава региона.
Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в результате ЧП никто не пострадал.
Позднее на станции заявили, что пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
ЗАЭС атаковал украинский БПЛА из Никополя, заявил Рогов
Вчера, 23:03
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности.
Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕвропаВладимир ПутинМария ЗахароваРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала