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Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2024
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:07
2024-08-11T22:07
2024-08-11T23:41
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло возгорание после обстрела Энергодара со стороны украинских войск, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме", — написал он.Балицкий призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенной и официальной информации. "Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", — резюмировал глава региона.Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в результате ЧП никто не пострадал.Позднее на станции заявили, что пожар в районе градирен удалось локализовать, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявили.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла под контроль российских специалистов. ВСУ продолжают обстреливать объект, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности. Как указывал Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС атакуют украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву.
https://ria.ru/20240811/zaes--1965569381.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), европа, владимир путин, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Европа, Владимир Путин, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Украинский обстрел привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
Балицкий: обстрел ВСУ привел к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС