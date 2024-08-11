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Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 11.08.2024
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16:21 11.08.2024
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Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 11.08.2024
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:21
2024-08-11T16:21
общество
россия
москва
шалинский район
асламбек аслаханов
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. "Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", — сказал собеседник агентства. Сообщается, что для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончанию траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство в Москве. Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Аслаханов награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.
россия
москва
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РИА Новости
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общество, россия, москва, шалинский район, асламбек аслаханов
Общество, Россия, Москва, Шалинский район, Асламбек Аслаханов
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов

Чеченский политик и общественный деятель Аслаханов умер на 83-м году жизни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАсламбек Аслаханов
Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Асламбек Аслаханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие.
"Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончанию траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство в Москве.
Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР.
В 2003-2008 годах являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Аслаханов награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.
 
ОбществоРоссияМоскваШалинский районАсламбек Аслаханов
 
 
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