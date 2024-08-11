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Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 11.08.2024
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:21
2024-08-11T16:21
2024-08-11T16:21
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шалинский район
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. "Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", — сказал собеседник агентства. Сообщается, что для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончанию траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство в Москве. Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Аслаханов награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.
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общество, россия, москва, шалинский район, асламбек аслаханов
Общество, Россия, Москва, Шалинский район, Асламбек Аслаханов
Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Чеченский политик и общественный деятель Аслаханов умер на 83-м году жизни