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Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов

Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов - РИА Новости, 11.08.2024

Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов

Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:21

2024-08-11T16:21

2024-08-11T16:21

общество

россия

москва

шалинский район

асламбек аслаханов

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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие. "Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", — сказал собеседник агентства. Сообщается, что для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончанию траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство в Москве. Асламбек Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах являлся советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона. Профессор Академии МВД России, мастер спорта по вольной борьбе, самбо и дзюдо. Аслаханов награжден государственными орденами и 16 медалями, также он являлся автором более ста научных и публицистических работ.

россия

москва

шалинский район

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общество, россия, москва, шалинский район, асламбек аслаханов