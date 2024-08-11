https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2024
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии
Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Белоруссии, которому стало плохо в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:41
2024-08-11T16:41
2024-08-11T16:43
россия
белоруссия
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Белоруссии, которому стало плохо в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. "В 09.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Джангикош (высота 3,2 тысячи метров) участнику туристической группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по маршруту", - говорится в сообщении. По информации ведомства, спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России эвакуировали мужчину 1990 года рождения из Белоруссии в Нальчик и передали бригаде скорой помощи. В работах участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным отряда, у белорусского альпиниста произошел отек легких.
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Россия, Белоруссия, Черекский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии
В КБР эвакуировали и передали скорой альпиниста из Белоруссии с отеком легких