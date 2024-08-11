https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html

В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии

В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии - РИА Новости, 11.08.2024

В горах Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпиниста из Белоруссии

Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Белоруссии, которому стало плохо в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:41

2024-08-11T16:41

2024-08-11T16:43

россия

белоруссия

черекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали альпиниста из Белоруссии, которому стало плохо в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. "В 09.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Джангикош (высота 3,2 тысячи метров) участнику туристической группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по маршруту", - говорится в сообщении. По информации ведомства, спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России эвакуировали мужчину 1990 года рождения из Белоруссии в Нальчик и передали бригаде скорой помощи. В работах участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным отряда, у белорусского альпиниста произошел отек легких.

https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html

россия

белоруссия

черекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия