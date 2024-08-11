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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке - РИА Новости, 11.08.2024
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке
За последние сутки в Мартыновке в Курской области уничтожено 14 единиц вражеской техники ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:12
2024-08-11T15:12
2024-08-11T15:23
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МОСКВА, 11 авг. - РИА Новости. За последние сутки в Мартыновке в Курской области уничтожено 14 единиц вражеской техники ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."В одной только Мартыновке, и вокруг нее, мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники: это и танки, и страйкеры, и БМП один, и Marder М-113, как говорится, один пикап", - рассказал Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.По его словам, уничтожено достаточно серьезное количество техники противника. "Скажу так, что это были крутые ребята, достаточно экипированные серьезно. Я так понял, что это иностранцы были частью своей", - добавил он.В среду Алаудинов сообщил что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".Накануне Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Курская область, Россия
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке
Алаудинов: в курской Мартыновке за сутки уничтожено 14 единиц техники противника
МОСКВА, 11 авг. - РИА Новости.
За последние сутки в Мартыновке в Курской области уничтожено 14 единиц вражеской техники
ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"В одной только Мартыновке, и вокруг нее, мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники: это и танки, и страйкеры, и БМП один, и Marder М-113, как говорится, один пикап", - рассказал Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
По его словам, уничтожено достаточно серьезное количество техники противника. "Скажу так, что это были крутые ребята, достаточно экипированные серьезно. Я так понял, что это иностранцы были частью своей", - добавил он.
В среду Алаудинов сообщил что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".
Накануне Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области
российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ
. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ
.