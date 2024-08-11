https://ria.ru/20240811/alaudinov-1965515874.html

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке - РИА Новости, 11.08.2024

Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в курской Мартыновке

За последние сутки в Мартыновке в Курской области уничтожено 14 единиц вражеской техники ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:12

2024-08-11T15:12

2024-08-11T15:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

апты алаудинов

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg

МОСКВА, 11 авг. - РИА Новости. За последние сутки в Мартыновке в Курской области уничтожено 14 единиц вражеской техники ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."В одной только Мартыновке, и вокруг нее, мы уничтожили за сегодня 14 единиц техники: это и танки, и страйкеры, и БМП один, и Marder М-113, как говорится, один пикап", - рассказал Алаудинов, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.По его словам, уничтожено достаточно серьезное количество техники противника. "Скажу так, что это были крутые ребята, достаточно экипированные серьезно. Я так понял, что это иностранцы были частью своей", - добавил он.В среду Алаудинов сообщил что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".Накануне Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, курская область, россия