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Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов - РИА Новости, 11.08.2024
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04:41 11.08.2024 (обновлено: 06:49 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/aktivy-1965461631.html
Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов
Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов - РИА Новости, 11.08.2024
Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов
Следствие полагает, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:41
2024-08-11T06:49
россия
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следствие полагает, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7200 "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах. "В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем - в качестве оплаты за реализацию контракта (с Минобороны РФ - ред.), поступили на расчетные счета ООО "ГК "Пикет" и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества", - говорится в документах. Суд счел достаточными основания полагать, что все это имущество приобретено ГК "Пикет" на денежные средства, добытые преступным путем. В связи с этим на указанное имущество был наложен арест. Кроме того, из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, также следует, что суд продлил арест до 3 сентября 2024 года всем трем фигурантам дела. Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
https://radiosputnik.ru/20240807/ivanov-1964640528.html
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россия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Россия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

В деле о бронежилетах фигурирует покупка активов на деньги с контракта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следствие полагает, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестованы, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
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Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7200 "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метров. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
«
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем - в качестве оплаты за реализацию контракта (с Минобороны РФ - ред.), поступили на расчетные счета ООО "ГК "Пикет" и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества", - говорится в документах.
Суд счел достаточными основания полагать, что все это имущество приобретено ГК "Пикет" на денежные средства, добытые преступным путем. В связи с этим на указанное имущество был наложен арест.
Кроме того, из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, также следует, что суд продлил арест до 3 сентября 2024 года всем трем фигурантам дела.
Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
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РоссияДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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