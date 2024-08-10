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Жена задержанного талибами американца не видит усилий по его возвращению - РИА Новости, 10.08.2024
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02:44 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/zhena-1965324077.html
Жена задержанного талибами американца не видит усилий по его возвращению
Жена задержанного талибами американца не видит усилий по его возвращению - РИА Новости, 10.08.2024
Жена задержанного талибами американца не видит усилий по его возвращению
Жена гражданина США, задержанного талибами в Афганистане два года назад, заявила телеканалу CBS News, что не видит усилий Белого дома по его возвращению. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:44
2024-08-10T02:44
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жена гражданина США, задержанного талибами в Афганистане два года назад, заявила телеканалу CBS News, что не видит усилий Белого дома по его возвращению. Анна Корбетт обеспокоена тем, что в течение двух лет Белый дом не уделял должного внимания поиску способа вернуть ее мужа Райана домой. "Просто нужны усилия (для возвращения). И я этих усилий не вижу", - заявила Корбетт телеканалу. Анна Корбетт рассказала о том, что ее муж, Райан, два года назад был задержан вместе со своими коллегами - гражданином Германии и двумя афганцами - во время деловой поездки на север Афганистана. По словам женщины, ее мужу не были предъявлены официальные обвинения в антигосударственной деятельности, однако его продолжают держать в заточении. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встречался с супругой Корбетта в январе и обещал провести с ней еще одну встречу, однако свое обещание не сдержал.
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в мире, сша, афганистан, германия, джо байден, джейк салливан, оон
В мире, США, Афганистан, Германия, Джо Байден, Джейк Салливан, ООН
Жена задержанного талибами американца не видит усилий по его возвращению

Жена задержанного талибами американца Корбетт не видит усилий по его возвращению

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жена гражданина США, задержанного талибами в Афганистане два года назад, заявила телеканалу CBS News, что не видит усилий Белого дома по его возвращению.
Анна Корбетт обеспокоена тем, что в течение двух лет Белый дом не уделял должного внимания поиску способа вернуть ее мужа Райана домой.
«
"Просто нужны усилия (для возвращения). И я этих усилий не вижу", - заявила Корбетт телеканалу.
Анна Корбетт рассказала о том, что ее муж, Райан, два года назад был задержан вместе со своими коллегами - гражданином Германии и двумя афганцами - во время деловой поездки на север Афганистана. По словам женщины, ее мужу не были предъявлены официальные обвинения в антигосударственной деятельности, однако его продолжают держать в заточении. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встречался с супругой Корбетта в январе и обещал провести с ней еще одну встречу, однако свое обещание не сдержал.
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В миреСШААфганистанГерманияДжо БайденДжейк СалливанООН
 
 
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