https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965394177.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:59
2024-08-10T15:59
2024-08-10T15:59
в мире
киргизия
таласская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в субботу в 11.26 (8.26 мск). Очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 километрах к югу от села Ынтымак, в 28 километрах от областного центра города Талас. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак - 3 балла, в селах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таласская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Таласская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии произошло землетрясение
На севере Киргизии в Таласской области произошло землетрясение магнитудой 4,5