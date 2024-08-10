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В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
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15:59 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965394177.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:59
2024-08-10T15:59
в мире
киргизия
таласская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в субботу в 11.26 (8.26 мск). Очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 километрах к югу от села Ынтымак, в 28 километрах от областного центра города Талас. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак - 3 балла, в селах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры нет.
https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html
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в мире, киргизия, таласская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Таласская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии произошло землетрясение

На севере Киргизии в Таласской области произошло землетрясение магнитудой 4,5

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в субботу в 11.26 (8.26 мск). Очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 километрах к югу от села Ынтымак, в 28 километрах от областного центра города Талас.
«
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак - 3 балла, в селах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте.
По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры нет.
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В миреКиргизияТаласская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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