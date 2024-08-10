https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965394177.html

В Киргизии произошло землетрясение

В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024

В Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:59

2024-08-10T15:59

2024-08-10T15:59

в мире

киргизия

таласская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таласской области на севере Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в субботу в 11.26 (8.26 мск). Очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 километрах к югу от села Ынтымак, в 28 километрах от областного центра города Талас. "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Маданият, Ынтымак, Козучак - 3 балла, в селах Атай Огонбаева, Калба, Кум-Арык, Озгерюш и в городе Талас - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По предварительным данным МЧС республики, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры нет.

https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html

киргизия

таласская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, киргизия, таласская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)