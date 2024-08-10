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В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
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09:10 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965344792.html
В Охотском море произошло землетрясение
В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
В Охотском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:10
2024-08-10T09:10
в мире
япония
охотское море
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ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 490 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240809/chislo-1965097313.html
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япония
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в мире, япония, охотское море
В мире, Япония, Охотское море
В Охотском море произошло землетрясение

В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6.8

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБухта Тихая на острове Сахалин
Бухта Тихая на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Бухта Тихая на острове Сахалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 490 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Карта с обозначенными очагами землетрясения у восточного побережья острова Кюсю, Япония - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 13 человек
9 августа, 07:01
Угроза цунами не объявлялась.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Вчера, 07:30
 
В миреЯпонияОхотское море
 
 
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