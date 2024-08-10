https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965344792.html

В Охотском море произошло землетрясение

В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024

В Охотском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:10

2024-08-10T09:10

2024-08-10T09:10

в мире

япония

охотское море

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ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 490 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20240809/chislo-1965097313.html

https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965337110.html

япония

охотское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, охотское море