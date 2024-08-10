https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965344792.html
В Охотском море произошло землетрясение
В Охотском море произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
В Охотском море произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:10
2024-08-10T09:10
2024-08-10T09:10
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охотское море
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ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Охотском море, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 490 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240809/chislo-1965097313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, охотское море
В мире, Япония, Охотское море
В Охотском море произошло землетрясение
В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6.8