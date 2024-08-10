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У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
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07:30 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965337110.html
У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:30
2024-08-10T07:30
сахалин
охотское море
свободный
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 10 августа в 14.28 (6.28 мск). Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров", - рассказала собеседник агентства. По информации сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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сахалин, охотское море, свободный, елена семенова, происшествия
Сахалин, Охотское море, Свободный, Елена Семенова, Происшествия
У побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Сахалина

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
«
"Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 10 августа в 14.28 (6.28 мск). Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров", - рассказала собеседник агентства.
По информации сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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СахалинОхотское мореСвободныйЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
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