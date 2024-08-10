https://ria.ru/20240810/zemletrjasenie-1965337110.html

У побережья Сахалина произошло землетрясение

У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2024

У побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

2024-08-10T07:30

сахалин

охотское море

свободный

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 10 августа в 14.28 (6.28 мск). Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров", - рассказала собеседник агентства. По информации сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240809/chislo-1965097313.html

сахалин

охотское море

свободный

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сахалин, охотское море, свободный, елена семенова, происшествия