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На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями - РИА Новости, 10.08.2024
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19:16 10.08.2024 (обновлено: 22:47 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/zdanija-1965417434.html
На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями
На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями - РИА Новости, 10.08.2024
На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями
Украинские власти до конца следующего года намерены оснастить все общественные здания страны солнечными панелями, сообщила заместитель министра энергетики... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:16
2024-08-10T22:47
в мире
украина
герман галущенко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские власти до конца следующего года намерены оснастить все общественные здания страны солнечными панелями, сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. "Принято решение об обязательной установке солнечных панелей с системами хранения энергии до конца следующего года на всех общественных зданиях, включая министерства и ведомства. Всё это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и каждого украинца", - заявила Гринчук в эфире национального телемарафона. Она добавила, что установка таких панелей на школах и больницах ведется по определенным программам. Замминистра также уточнила, что порядка шести тысяч панелей уже доставлено на Украину для установки их на крышах медицинских заведений. Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240810/mirshaymer-1965405559.html
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в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями

Минэнерго Украины: все общественные здания оснастят солнечными панелями

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские власти до конца следующего года намерены оснастить все общественные здания страны солнечными панелями, сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
«
"Принято решение об обязательной установке солнечных панелей с системами хранения энергии до конца следующего года на всех общественных зданиях, включая министерства и ведомства. Всё это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и каждого украинца", - заявила Гринчук в эфире национального телемарафона.
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Она добавила, что установка таких панелей на школах и больницах ведется по определенным программам. Замминистра также уточнила, что порядка шести тысяч панелей уже доставлено на Украину для установки их на крышах медицинских заведений.
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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