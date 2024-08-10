https://ria.ru/20240810/zdanija-1965417434.html

На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями

На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями - РИА Новости, 10.08.2024

На Украине решили оснастить общественные здания солнечными панелями

Украинские власти до конца следующего года намерены оснастить все общественные здания страны солнечными панелями, сообщила заместитель министра энергетики... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:16

2024-08-10T19:16

2024-08-10T22:47

в мире

украина

герман галущенко

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские власти до конца следующего года намерены оснастить все общественные здания страны солнечными панелями, сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. "Принято решение об обязательной установке солнечных панелей с системами хранения энергии до конца следующего года на всех общественных зданиях, включая министерства и ведомства. Всё это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и каждого украинца", - заявила Гринчук в эфире национального телемарафона. Она добавила, что установка таких панелей на школах и больницах ведется по определенным программам. Замминистра также уточнила, что порядка шести тысяч панелей уже доставлено на Украину для установки их на крышах медицинских заведений. Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240810/mirshaymer-1965405559.html

https://ria.ru/20240810/minsk-1965390719.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго