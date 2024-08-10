Группировка "Запад" отразила четыре атаки противника
Группировка "Запад" отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила четыре атаки, противник потерял до 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Стельмаховка, Надия Луганской народной республики, Новосадовое Донецкой народной республики и Гороховатка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также группировкой были отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Также уничтожены пять полевых складов с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.