https://ria.ru/20240810/zapad-1965372713.html

Группировка "Запад" отразила четыре атаки противника

Группировка "Запад" отразила четыре атаки противника - РИА Новости, 10.08.2024

Группировка "Запад" отразила четыре атаки противника

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила четыре атаки, противник потерял до 495 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:30

2024-08-10T13:30

2024-08-10T13:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила четыре атаки, противник потерял до 495 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Стельмаховка, Надия Луганской народной республики, Новосадовое Донецкой народной республики и Гороховатка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также группировкой были отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны."Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Также уничтожены пять полевых складов с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность