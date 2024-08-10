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В атаках ВСУ на Курскую область участвуют бывшие заключенные, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 10.08.2024 (обновлено: 14:52 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/zaklyuchennye-1965383951.html
В атаках ВСУ на Курскую область участвуют бывшие заключенные, сообщили СМИ
В атаках ВСУ на Курскую область участвуют бывшие заключенные, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
В атаках ВСУ на Курскую область участвуют бывшие заключенные, сообщили СМИ
Военнослужащие ВСУ из числа бывших заключенных участвуют в нападении в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:50
2024-08-10T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
владимир зеленский
денис малюська
валерий герасимов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ из числа бывших заключенных участвуют в нападении в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в рядах украинских военнослужащих. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", в нападениях на "Курскую область с украинской стороны принимают участие бывшие осужденные". Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они были вооружены. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html
https://ria.ru/20240711/vsu-1958882208.html
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в мире, курская область, россия, украина, владимир зеленский, денис малюська, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В атаках ВСУ на Курскую область участвуют бывшие заключенные, сообщили СМИ

"Страна": Киев использует в нападении на Курскую область бывших заключенных

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ из числа бывших заключенных участвуют в нападении в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в рядах украинских военнослужащих.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", в нападениях на "Курскую область с украинской стороны принимают участие бывшие осужденные".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ
17 июня, 05:23
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. В конце мая в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных в ВСУ заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около 5 тысяч осужденных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они были вооружены.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Украинские мобилизованные заключенные прибыли под Харьков, заявил Марочко
11 июля, 07:04
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ряды ВСУ вступили 18 осужденных женщин, заявили на Украине
7 августа, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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