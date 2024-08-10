https://ria.ru/20240810/zaderzhanie-1965356360.html

СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа

СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа - РИА Новости, 10.08.2024

СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа

Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:21

2024-08-10T11:21

2024-08-10T12:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сергиев посад

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Подмосковью."Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб", — отметили в ведомстве.Главу округа подозревают в получении взятки, руководителя МФЦ — в даче взятки и мошенничестве.По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019-го по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.Помимо этого, руководитель МФЦ с января 2019-го по июль 2024 года фиктивно трудоустроила на разные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически не работали, а заработную плату за них получала задержанная. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.Следствие ходатайствует об аресте главы Сергиево-Посадского городского округа. Руководителя МФЦ уже заключили под стражу.

https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

сергиев посад

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, россия, московская область (подмосковье)