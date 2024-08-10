https://ria.ru/20240810/zaderzhanie-1965356360.html
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа - РИА Новости, 10.08.2024
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа
Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:21
2024-08-10T11:21
2024-08-10T12:24
происшествия
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сергиев посад
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Подмосковью."Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб", — отметили в ведомстве.Главу округа подозревают в получении взятки, руководителя МФЦ — в даче взятки и мошенничестве.По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019-го по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.Помимо этого, руководитель МФЦ с января 2019-го по июль 2024 года фиктивно трудоустроила на разные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически не работали, а заработную плату за них получала задержанная. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.Следствие ходатайствует об аресте главы Сергиево-Посадского городского округа. Руководителя МФЦ уже заключили под стражу.
https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад, Россия, Московская область (Подмосковье)
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа
Главу Сергиево-Посадского городского округа задержали по подозрению в коррупции
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Подмосковью.
"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб", — отметили в ведомстве.
Главу округа подозревают в получении взятки, руководителя МФЦ — в даче взятки и мошенничестве.
По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского
городского округа" с января 2019-го по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
Помимо этого, руководитель МФЦ с января 2019-го по июль 2024 года фиктивно трудоустроила на разные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически не работали, а заработную плату за них получала задержанная. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.
Следствие ходатайствует об аресте главы Сергиево-Посадского городского округа. Руководителя МФЦ уже заключили под стражу.