Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 10.08.2024 (обновлено: 12:24 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/zaderzhanie-1965356360.html
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа - РИА Новости, 10.08.2024
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа
Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:21
2024-08-10T12:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Подмосковью."Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб", — отметили в ведомстве.Главу округа подозревают в получении взятки, руководителя МФЦ — в даче взятки и мошенничестве.По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019-го по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.Помимо этого, руководитель МФЦ с января 2019-го по июль 2024 года фиктивно трудоустроила на разные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически не работали, а заработную плату за них получала задержанная. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.Следствие ходатайствует об аресте главы Сергиево-Посадского городского округа. Руководителя МФЦ уже заключили под стражу.
https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
сергиев посад
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сергиев посад, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергиев Посад, Россия, Московская область (Подмосковье)
СК сообщил о задержании главы Сергиево-Посадского городского округа

Главу Сергиево-Посадского городского округа задержали по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главу Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Подмосковью.
"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб", — отметили в ведомстве.
Бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Стали известны неожиданные детали дела генерала, боровшегося со взятками
7 августа, 10:32
Главу округа подозревают в получении взятки, руководителя МФЦ — в даче взятки и мошенничестве.
По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019-го по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
Помимо этого, руководитель МФЦ с января 2019-го по июль 2024 года фиктивно трудоустроила на разные должности в организации не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически не работали, а заработную плату за них получала задержанная. За этот период фиктивным сотрудникам начислили зарплату в размере более 15 миллионов рублей.
Следствие ходатайствует об аресте главы Сергиево-Посадского городского округа. Руководителя МФЦ уже заключили под стражу.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
СК завел дела против бывших участковых в Москве, получавших взятки
30 июля, 10:12
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Сергиев ПосадРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала