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В Перми арестовали главу управления капстроительства по делу о взятке - РИА Новости, 10.08.2024
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16:12 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vzyatka-1965395795.html
В Перми арестовали главу управления капстроительства по делу о взятке
В Перми арестовали главу управления капстроительства по делу о взятке - РИА Новости, 10.08.2024
В Перми арестовали главу управления капстроительства по делу о взятке
Начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову, задержанную по делу о взятке, суд арестовал на два месяца, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:12
2024-08-10T16:12
происшествия
пермь
россия
ирина чиркова
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову, задержанную по делу о взятке, суд арестовал на два месяца, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ. Ранее в Перми была задержана руководитель городского УКСа Ирина Чиркова и директор строительной фирмы "Трест №6" Сергей Миков. По данным СУСКР, 22 июля 2022 года на территории Перми представитель фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, передал главе управления капстроительства Перми через посредника наличные денежные средства в виде взятки в размере не менее пяти миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия в интересах указанного юрлица. "Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказали в следственном управлении.
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происшествия, пермь, россия, ирина чиркова
Происшествия, Пермь, Россия, Ирина Чиркова
В Перми арестовали главу управления капстроительства по делу о взятке

Главу управления капстроительства Перми арестовали на 2 месяца по делу о взятке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 10 авг - РИА Новости. Начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову, задержанную по делу о взятке, суд арестовал на два месяца, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
Ранее в Перми была задержана руководитель городского УКСа Ирина Чиркова и директор строительной фирмы "Трест №6" Сергей Миков. По данным СУСКР, 22 июля 2022 года на территории Перми представитель фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, передал главе управления капстроительства Перми через посредника наличные денежные средства в виде взятки в размере не менее пяти миллионов рублей. Вознаграждение предназначалось за незаконные действия в интересах указанного юрлица.
"Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказали в следственном управлении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Замглавы Адмиралтейского района Петербурга арестовали по делу о взятке
6 июля, 17:37
 
ПроисшествияПермьРоссияИрина Чиркова
 
 
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