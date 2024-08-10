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Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Еще несколько взрывов прогремело в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:35
2024-08-10T21:35
2024-08-10T21:35
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Еще несколько взрывов прогремело в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне снова слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Ранее в субботу этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели еще несколько взрывов