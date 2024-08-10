https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html

Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах

Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах - РИА Новости, 10.08.2024

Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах

Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за обострившейся обстановки, могут оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на Госуслугах,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:29

2024-08-10T10:29

2024-08-10T13:04

курская область

россия

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владимир путин

валерий герасимов

дмитрий григоренко

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за обострившейся обстановки, могут оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на Госуслугах, сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко."Жителям Курской области, кто вынуждено покинул свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах, по поручению президента выплатят по 10 тысяч рублей. Такую единовременную выплату и другие меры поддержки можно уже сейчас оформить на портале Госуслуги", - сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба.Выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить жители Беловского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского района. Как уточнили в пресс-службе Минцифры, срок оказания услуги составляет до шести рабочих дней.Также через портал жители Курской области могут подать заявление на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие."Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале Госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически", - прокомментировал вице-премьер.Григоренко также напомнил, что в восьми районах Курской области услуги связи для жителей сделали бесплатными даже при минусовом балансе - звонки, мобильный интернет и смс-сообщения. Абоненты могут звонить на все номера России. Операторы связи будут поддерживать положительный баланс счёта жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов до окончания режима ЧС.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html

https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html

https://ria.ru/20240810/vertolety-1965330191.html

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Варвара Скокшина

курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий григоренко, вооруженные силы украины, происшествия