https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html
Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах
Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах - РИА Новости, 10.08.2024
Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах
Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за обострившейся обстановки, могут оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на Госуслугах,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:29
2024-08-10T10:29
2024-08-10T13:04
курская область
россия
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий григоренко
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за обострившейся обстановки, могут оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на Госуслугах, сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко."Жителям Курской области, кто вынуждено покинул свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах, по поручению президента выплатят по 10 тысяч рублей. Такую единовременную выплату и другие меры поддержки можно уже сейчас оформить на портале Госуслуги", - сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба.Выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить жители Беловского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского района. Как уточнили в пресс-службе Минцифры, срок оказания услуги составляет до шести рабочих дней.Также через портал жители Курской области могут подать заявление на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие."Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале Госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически", - прокомментировал вице-премьер.Григоренко также напомнил, что в восьми районах Курской области услуги связи для жителей сделали бесплатными даже при минусовом балансе - звонки, мобильный интернет и смс-сообщения. Абоненты могут звонить на все номера России. Операторы связи будут поддерживать положительный баланс счёта жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов до окончания режима ЧС.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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курская область, россия, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий григоренко, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Григоренко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах
Курские жители могут оформить выплату в десять тысяч рублей на Госуслугах
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жители Курской области, вынужденно покинувшие дома из-за обострившейся обстановки, могут оформить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на Госуслугах, сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"Жителям Курской области, кто вынуждено покинул свои дома из-за обострившейся обстановки в приграничных районах, по поручению президента выплатят по 10 тысяч рублей. Такую единовременную выплату и другие меры поддержки можно уже сейчас оформить на портале Госуслуги", - сказал Григоренко, его слова приводит пресс-служба.
Выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить жители Беловского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского района. Как уточнили в пресс-службе Минцифры, срок оказания услуги составляет до шести рабочих дней.
Также через портал жители Курской области могут подать заявление на выплату при утрате имущества и выплату за вред здоровью в результате ЧС и другие.
"Крайне важно, чтобы граждане получали помощь оперативно, именно в тот момент, когда она им нужна. Уже сейчас пострадавшие жители Курской области могут оформить единовременную выплату без каких-либо проволочек на портале Госуслуг. Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически", - прокомментировал вице-премьер.
Григоренко также напомнил, что в восьми районах Курской области услуги связи для жителей сделали бесплатными даже при минусовом балансе - звонки, мобильный интернет и смс-сообщения. Абоненты могут звонить на все номера России. Операторы связи будут поддерживать положительный баланс счёта жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов до окончания режима ЧС.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.