В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей
В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, для граждан организованы ПВР, сообщил глава района Николай Волобуев.
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"В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.