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В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей - РИА Новости, 10.08.2024
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19:41 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vyezd-1965421504.html
В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей
В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей - РИА Новости, 10.08.2024
В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей
В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, для граждан организованы ПВР, сообщил глава района Николай Волобуев. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:41
2024-08-10T19:41
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
курская область
россия
беловский район
николай волобуев
валерий герасимов
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, для граждан организованы ПВР, сообщил глава района Николай Волобуев. "В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации", - написал Волобуев в своем Telegram-канале. Он отметил, что жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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здоровье - общество, курская область, россия, беловский район, николай волобуев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Беловский район, Николай Волобуев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей

В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. В Беловском районе Курской области продолжается добровольный выезд жителей, для граждан организованы ПВР, сообщил глава района Николай Волобуев.
«
"В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации", - написал Волобуев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
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Он отметил, что жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоКурская областьРоссияБеловский районНиколай ВолобуевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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