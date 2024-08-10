Рейтинг@Mail.ru
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 10.08.2024 (обновлено: 03:33 11.08.2024)
https://ria.ru/20240810/vsu-1965441703.html
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков
Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-10T22:34
2024-08-11T03:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сейчас с ними все хорошо — они живы-здоровы", — написал он, опубликовав видео встречи с этими жителями, а также их родными. Ранее в субботу Гладков сообщал, что в селе Пороз осталось около десяти человек. Въезд в населенный пункт закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО.Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.В НАК отметили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку сразу в нескольких российских регионах. Там уточнили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков

Гладков: ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села Пороз

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сейчас с ними все хорошо — они живы-здоровы", — написал он, опубликовав видео встречи с этими жителями, а также их родными.
Ранее в субботу Гладков сообщал, что в селе Пороз осталось около десяти человек. Въезд в населенный пункт закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО.
Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.
В НАК отметили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку сразу в нескольких российских регионах. Там уточнили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала