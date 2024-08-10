https://ria.ru/20240810/vsu-1965441703.html

ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков

ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков - РИА Новости, 11.08.2024

ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков

Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-10T22:34

2024-08-10T22:34

2024-08-11T03:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сейчас с ними все хорошо — они живы-здоровы", — написал он, опубликовав видео встречи с этими жителями, а также их родными. Ранее в субботу Гладков сообщал, что в селе Пороз осталось около десяти человек. Въезд в населенный пункт закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО.Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.В НАК отметили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку сразу в нескольких российских регионах. Там уточнили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия