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ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков
Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-10T22:34
2024-08-10T22:34
2024-08-11T03:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские военные насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сейчас с ними все хорошо — они живы-здоровы", — написал он, опубликовав видео встречи с этими жителями, а также их родными. Ранее в субботу Гладков сообщал, что в селе Пороз осталось около десяти человек. Въезд в населенный пункт закрыт из-за объявленного в регионе режима КТО.Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.В НАК отметили, что киевский режим предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку сразу в нескольких российских регионах. Там уточнили, что атака украинских боевиков на Курскую область привела к жертвам среди мирного населения, разрушению жилых домов и других гражданских объектов.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ удерживали двух жителей белгородского села, сообщил Гладков
Гладков: ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села Пороз