https://ria.ru/20240810/vsu-1965336802.html

ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области

ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области - РИА Новости, 10.08.2024

ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области

Украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T07:25

2024-08-10T07:25

2024-08-10T07:25

происшествия

ярославская область

россия

ярославль

михаил евраев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести БПЛА ночью над Ярославской областью. "Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА. Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы", - написал он. Губернатор предупредил, что на территории области еще могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

https://ria.ru/20240810/bpla-1965336450.html

ярославская область

россия

ярославль

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происшествия, ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев