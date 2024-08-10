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ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области - РИА Новости, 10.08.2024
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07:25 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vsu-1965336802.html
ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области
ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области
Украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:25
2024-08-10T07:25
происшествия
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести БПЛА ночью над Ярославской областью. "Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА. Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы", - написал он. Губернатор предупредил, что на территории области еще могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.
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происшествия, ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ярославль, Михаил Евраев
ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области

Евраев: украинские дроны пытались атаковать предприятие в Ярославской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские дроны пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести БПЛА ночью над Ярославской областью.
«
"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю уничтожены несколько украинских БПЛА. Вражеские дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы", - написал он.
Губернатор предупредил, что на территории области еще могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияЯрославльМихаил Евраев
 
 
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