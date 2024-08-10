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ВСУ обстреляли село Репяховка под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2024
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06:24 10.08.2024 (обновлено: 06:25 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/vsu-1965334851.html
ВСУ обстреляли село Репяховка под Белгородом
ВСУ обстреляли село Репяховка под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ обстреляли село Репяховка под Белгородом
Село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области находится под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:24
2024-08-10T06:25
происшествия
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области находится под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел - Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, белгород
Происшествия, Белгородская область, Белгород
ВСУ обстреляли село Репяховка под Белгородом

Мэрия Белгорода: село Репяховка находится под обстрелом

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Село Репяховка в Краснояружском районе Белгородской области находится под обстрелом, сообщает мэрия Белгорода в Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел - Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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