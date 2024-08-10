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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:34
2024-08-10T19:34
2024-08-10T19:34
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 14.45 до 18.50 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть "натовских" снарядов аналогичного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке