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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.08.2024
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07:48 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vojska-1965338206.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в субботу утром выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке за 35 минут, сообщает... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:48
2024-08-10T07:48
в мире
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке за 35 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 07.00 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, с 7.15 до 7.20 субботы украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и три снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240523/sk-1947780628.html
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в мире, донецк, петровский район, горловка, сцкк, стирол, нато
В мире, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке за 35 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.45 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 07.00 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, с 7.15 до 7.20 субботы украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке и три снаряда аналогичного калибра по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкПетровский районГорловкаСЦККСтиролНАТО
 
 
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