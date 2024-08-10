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В США заявили о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 10.08.2024
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05:26 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vojska-1965332204.html
В США заявили о нападении на американских военных в Сирии
В США заявили о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 10.08.2024
В США заявили о нападении на американских военных в Сирии
Войска США в Сирии подверглись атаке дрона, по предварительным данным обошлось без пострадавших, заявил в субботу американский чиновник агентству Рейтер. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:26
2024-08-10T05:26
в мире
сирия
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Войска США в Сирии подверглись атаке дрона, по предварительным данным обошлось без пострадавших, заявил в субботу американский чиновник агентству Рейтер. "По предварительным данным никаких травм зафиксировано не было, но медицинские осмотры продолжаются. В настоящее время мы оцениваем ущерб", - сообщил американский чиновник на условиях анонимности. Ранее сирийский источник рассказал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО.
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в мире, сирия
В мире, Сирия
В США заявили о нападении на американских военных в Сирии

Американские войска в Сирии подверглись атаке дрона, пострадавших нет

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Войска США в Сирии подверглись атаке дрона, по предварительным данным обошлось без пострадавших, заявил в субботу американский чиновник агентству Рейтер.
«
"По предварительным данным никаких травм зафиксировано не было, но медицинские осмотры продолжаются. В настоящее время мы оцениваем ущерб", - сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
Ранее сирийский источник рассказал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО.
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