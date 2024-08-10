https://ria.ru/20240810/vojska-1965332204.html

В США заявили о нападении на американских военных в Сирии

В США заявили о нападении на американских военных в Сирии - РИА Новости, 10.08.2024

В США заявили о нападении на американских военных в Сирии

Войска США в Сирии подверглись атаке дрона, по предварительным данным обошлось без пострадавших, заявил в субботу американский чиновник агентству Рейтер. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:26

2024-08-10T05:26

2024-08-10T05:26

в мире

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Войска США в Сирии подверглись атаке дрона, по предварительным данным обошлось без пострадавших, заявил в субботу американский чиновник агентству Рейтер. "По предварительным данным никаких травм зафиксировано не было, но медицинские осмотры продолжаются. В настоящее время мы оцениваем ущерб", - сообщил американский чиновник на условиях анонимности. Ранее сирийский источник рассказал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО.

https://ria.ru/20240809/siriya-1965158843.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия