https://ria.ru/20240810/vojska-1965315879.html

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2024

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:15

2024-08-10T00:15

2024-08-10T00:15

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 62 боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк