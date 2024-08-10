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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:15
2024-08-10T00:15
2024-08-10T00:15
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 62 боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 22 раза обстреляли республику