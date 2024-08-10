Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/vojska-1965315879.html
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:15
2024-08-10T00:15
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 62 боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 22 раза обстреляли республику

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 62 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что всего было выпущено 62 боеприпаса.
По данным представительства, поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 42 обстрела.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Число пострадавших из-за обстрела ДНР возросло до пяти
16 декабря 2023, 13:37
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала